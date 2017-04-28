Skoda опубликовала тизер-трейлер своего нового кроссовера Karoq

Прага, , 15:34 — REGNUM В сети появился тизер-трейлер нового кроссовера Karoq, видео было опубликовано на официальном Youtube-канале Skoda.

Описание к ролику содержит информацию о том, что написание названия новой модели происходит от языка племени Alutiiq, живущего на острове, расположенном у южного побережья Аляски.

Также сообщается, что в основе подобного названия лежит принцип написания названия Kodiaq. Компания решила, что все названия автомобилей Skoda класса SUV отныне будут начинаться на «K» и заканчиваться на «Q».

Дизайн представленной в ролике машины напоминает дизайн модели Kodiaq, премьера автомобиля состоится в Стокгольме 18 мая 2017 года.

Можно сказать, что таким образом компания подтвердила переименование своего кроссовера Yeti.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что на одном из шоссе в Чехии был замечен кроссовер Karoq полностью без камуфляжа. Один из водителей заметил особенный дизайн и поспешил снять автомобиль на камеру телефона.