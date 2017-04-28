Skoda опубликовала тизер-трейлер своего нового кроссовера Karoq
Компания сообщила, что названия всех её новых автомобилей в классе SUV будут начинаться на «K» и заканчиваться на «Q»
Прага, 28 апреля 2017, 15:34 — REGNUM В сети появился тизер-трейлер нового кроссовера Karoq, видео было опубликовано на официальном Youtube-канале Skoda.
Описание к ролику содержит информацию о том, что написание названия новой модели происходит от языка племени Alutiiq, живущего на острове, расположенном у южного побережья Аляски.
Также сообщается, что в основе подобного названия лежит принцип написания названия Kodiaq. Компания решила, что все названия автомобилей Skoda класса SUV отныне будут начинаться на «K» и заканчиваться на «Q».
Дизайн представленной в ролике машины напоминает дизайн модели Kodiaq, премьера автомобиля состоится в Стокгольме 18 мая 2017 года.
Можно сказать, что таким образом компания подтвердила переименование своего кроссовера Yeti.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на одном из шоссе в Чехии был замечен кроссовер Karoq полностью без камуфляжа. Один из водителей заметил особенный дизайн и поспешил снять автомобиль на камеру телефона.
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