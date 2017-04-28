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На дорогах Калифорнии замечен тестируемый Apple беспилотный автомобиль

Техника

Машина оборудована радарами и камерами

Сакраменто, США, 28 апреля 2017, 15:37 — REGNUM  В сеть попали фотографии автомобиля с функцией автопилота, тестированием которого занимается Apple, снимки опубликовало агентство Bloomberg.

На дорогах Калифорнии заметили белый Lexus RX450h, который был оборудован большим количеством всяких датчиков. Фотографии и небольшое видео Bloomberg News предоставил человек, который увидел данную машину.

Среди устройств, размещенных на ней был опознан 64-канальный лидар (лазерный радар) компании Velodyne Lidar Inc. Также, на автомобиле установлены два радара и несколько камер. По мнению специалиста, увидевшего данные фотографии, устройства были куплены у обычных поставщиков и не являются выполненными на заказ.

Напомним, что прошло уже две недели после того, как калифорнийский департамент транспортных средств выдал Apple разрешение на проведение испытаний, в которых будут участвовать три автомобиля.

Данный проект компании по разработке системы автопилотирования автомобилей известен под именем «Титан», он пережил трудный год с того момента, как в апреле 2016 года исполнительный директор Apple Боб Мэнсфилд стал им руководить.

Он умерил амбиции проекта и решил сконцентрироваться на разработке ПО для автономного вождения. До этого компания подумывала о создании собственного автомобиля.

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