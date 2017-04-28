В Германии LADA Vesta назвали «слишком дорогой дешевой машиной»

Берлин, , 14:18 — REGNUM Немецкий эксперт назвали LADA Vesta «слишком дорого дешевой машиной», статья-обзор была опубликована в газете Süddeutsche Zeitung.

По мнению Томаса Харлоффа, первое, на что на себя обращает внимание, это цена автомобиля. Планка установлена на уровне €12 490 (около 773 тыс. рублей на момент написания статьи). Эксперт считает, что цена кажется слишком высока для марки, которая до этого предлагала на немецком рынке самые дешевые автомобили.

Не понравилось специалисту и то, что все функции, к которым давно привыкли обладатели автомобилей других брэндов, LADA позиционирует как функции, которыми оснащается люкс-комплектация. В итоге, стоимость автомобиля, на котором проводились тесты, составила € 14 250 (около 882 тыс. рублей).

Остальные недостатки, которыми по мнению Томаса Харлоффа обладает Vesta, заключаются в том, что в салоне автомобиля пахнет пластиком, обивка сидений недостаточно толстая, а качество приема радиосигнала плохое. По его мнению, тормоза тоже недостаточно надежные.

Нашел немецкий эксперт у модели и плюсы. Вышеперечисленные недостатки у предыдущих моделей LADA проявлялись гораздо сильнее, удобство управления автомобилем вышло на более высокий уровень, особо автор статьи отметил чувствительность к прикосновениям семидюймового дисплея, по его мнению, она выше, чем у более дорогих автомобилей.

Также специалисту понравилось то, что в автомобиле много места, оценил он и работу двигателя, а также уровень потребления топлива. Несколько разочаровала его работа коробки передач, Томас Халофф считает, что с другой коробкой передач автомобиль был бы еще более экономным, кроме того, скорость переключения передач роботизированной трансмиссии очень низкая.

В итоге эксперт сделал вывод, что это лучший автомобиль, который когда-либо производила российская компания, но его проблема заключается в том, что за сумму в € 14 тыс. на немецком рынке можно найти большое количество автомобилей, которые будут более комфортабельными и более современными.

Напомним, продажи LADA Vesta в Германии стартовали 21 февраля 2017 года. Также, в 2017 года компания вышла с данной моделью на рынок Венгрии и Болгарии. За Январь и Февраль 2017 года в Европе было продано больше 600 машин.