Пятница, 28 Апреля 2017 года
17:50:53 МСК

В Германии LADA Vesta назвали «слишком дорогой дешевой машиной»

Техника

По мнению эксперта, за ту цену, по которой сейчас в Германии предлагается автомобиль, можно купить более комфортную и современную машину

Lada Vesta
Иллюстрация: Kremlin.ru
Lada Vesta

Берлин, 28 апреля 2017, 14:18 — REGNUM  Немецкий эксперт назвали LADA Vesta «слишком дорого дешевой машиной», статья-обзор была опубликована в газете Süddeutsche Zeitung.

По мнению Томаса Харлоффа, первое, на что на себя обращает внимание, это цена автомобиля. Планка установлена на уровне €12 490 (около 773 тыс. рублей на момент написания статьи). Эксперт считает, что цена кажется слишком высока для марки, которая до этого предлагала на немецком рынке самые дешевые автомобили.

Не понравилось специалисту и то, что все функции, к которым давно привыкли обладатели автомобилей других брэндов, LADA позиционирует как функции, которыми оснащается люкс-комплектация. В итоге, стоимость автомобиля, на котором проводились тесты, составила € 14 250 (около 882 тыс. рублей).

Остальные недостатки, которыми по мнению Томаса Харлоффа обладает Vesta, заключаются в том, что в салоне автомобиля пахнет пластиком, обивка сидений недостаточно толстая, а качество приема радиосигнала плохое. По его мнению, тормоза тоже недостаточно надежные.

Нашел немецкий эксперт у модели и плюсы. Вышеперечисленные недостатки у предыдущих моделей LADA проявлялись гораздо сильнее, удобство управления автомобилем вышло на более высокий уровень, особо автор статьи отметил чувствительность к прикосновениям семидюймового дисплея, по его мнению, она выше, чем у более дорогих автомобилей.

Также специалисту понравилось то, что в автомобиле много места, оценил он и работу двигателя, а также уровень потребления топлива. Несколько разочаровала его работа коробки передач, Томас Халофф считает, что с другой коробкой передач автомобиль был бы еще более экономным, кроме того, скорость переключения передач роботизированной трансмиссии очень низкая.

В итоге эксперт сделал вывод, что это лучший автомобиль, который когда-либо производила российская компания, но его проблема заключается в том, что за сумму в € 14 тыс. на немецком рынке можно найти большое количество автомобилей, которые будут более комфортабельными и более современными.

Напомним, продажи LADA Vesta в Германии стартовали 21 февраля 2017 года. Также, в 2017 года компания вышла с данной моделью на рынок Венгрии и Болгарии. За Январь и Февраль 2017 года в Европе было продано больше 600 машин.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
Главное сегодня
NB!
28.04.17
«Главный эффект от сборов – мы прекратим терять курортную инфраструктуру»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Италия: «Спасающие мигрантов в море НПО связаны с контрабандистами»
РимИталия Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Политика
NB!
28.04.17
Шаг к алкоголизации: торговлю водкой через интернет считают неприемлемой
МоскваРоссия Алкоголизм и борьба с ним Экономика
NB!
28.04.17
Курортный сбор: «Велик риск, что большой сегмент останется неохваченным»
МоскваРоссия Развитие внутреннего туризма Общество
NB!
28.04.17
В 2018 году флот России получит первую атомную «Суперакулу» с «Калибрами»
МоскваРоссия Военно-морской флот Техника
NB!
28.04.17
Кавминводы без курортного сбора не превратить в «мировой курорт»
СтавропольРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Борис МарцинкевичЭнергетический фундамент России
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
28.04.17
Станислав ТарасовТайна охотничьей резиденции Николая II в Карсе
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
28.04.17
Юрий СеливановОфициальная пропаганда России адвокатирует палачей Одессы?
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
28.04.17
Уральские заводы переходят на четырёхдневку: теперь автозавод «Урал»
МиассЧелябинская областьРоссия Регионы России в условиях финансового кризиса Общество
NB!
28.04.17
Порошенко: Минск не позволит РФ напасть на Украину с территории Белоруссии
КиевУкраина Военные учения Политика
NB!
28.04.17
Москва встала в 10–балльных пробках — главное за неделю
МоскваРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
28.04.17
Регламент ПАСЕ не предусматривает выражение недоверия Аграмунту — Слуцкий
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
28.04.17
Трамп назвал Венесуэлу катастрофой
ВашингтонСША Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
28.04.17
Более 60% граждан не ждут улучшений в экономике России: опрос
МоскваРоссия Бедность Экономика
NB!
28.04.17
Законопроект о курортном сборе одобрило правительство РФ
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
28.04.17
Дело о взятке в Казани: арестован лидер «Единой России» в гордуме Хайруллин
КазаньРоссия Коррупция Происшествия
NB!
28.04.17
«Российские компании даже не заметят запрет Украины на ввоз угля из РФ»
МоскваРоссия Угледобывающая промышленность Экономика
NB!
28.04.17
Банк России снизил ключевую ставку до 9,25%
МоскваРоссия Ключевая ставка Банка России Экономика
NB!
28.04.17
Станислав СтремидловскийТрампу предлагают объявить новый крестовый поход против России
ВашингтонСША Пропаганда США Политика
NB!
28.04.17
Олег АйрапетовПольша: Восстание началось
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
28.04.17
Автопробегом по «Платону»: Ответ водителей Карачаево-Черкесии Медведеву
ЧеркесскРоссия Система оплаты проезда «Платон» Общество
ещё главное