Hyundai выложила тизер компакт-кроссовера Kona

Сеул, , 13:39 — REGNUM Hyundai опубликовала тизер-фото своего нового компакт-кроссовера Kona, сообщает 28 апреля портал Automotive News.

Издание пишет, что Hyundai Kona является попыткой южно-корейского брэнда ворватсья в сегмент рынка малолитражных кроссоверов. Судя по выложенному фото, модель получит двойные фары, ходовые огни будут расположены сверху.

«Раздельные фары спереди обеспечивают уверенный, прогрессивный вид с гладкими и острыми контурами», — говорится в релизе Hyundai.

Это необычное решение немного напоминает Nissan Juke, еще один кроссовер, известный своим стилем. По мнению компании, автомобиль Kona будет комфортным для водителя и обеспечит ему хорошую видимость.

Hyundai оценивает премьеру новой машины как смелый первый шаг компании в сегменте B-SUV, который может впоследствии привести к расширению сегмента предлагаемого модельного ряда кроссоверов.

По мнению аналитиков LMC Automotive, в Европе Kona присоединится к малому сегменту внедорожников и кроссоверов, объем которого прогнозируется на уровне более 2 млн единиц в 2018 году, к 2020 году он может вырасти до 2,3 млн единиц.

Напомним, продажи компакт-кроссоверов быстро растут на ключевых рынках Hyundai в США и Европе. Продажи кроссоверов марки в США выросли на 12% в первом квартале 2017 года, а продаже компакт-кроссоверов — на 5,2%. Компания не могла этим не воспользоваться.