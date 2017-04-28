В сеть попали новые снимки Jeep Wrangler 2018

Вашингтон, , 10:55 — REGNUM В сети опубликованы новые шпионские фото Jeep Wrangler 2018, снимки разместил портал Autoblog.

Издание пишет — несмотря на то, что машина очень сильно замаскирована, можно понять, что «квадратные» очертания Wrangler перешли и к новой модели.

У новой версии большое заднее стекло, которое явно сыграет на улучшение видимости. Ранее сообщалось, что скорее всего крыша у машины будет съемная.

Ожидается, что на выбор к Wrangler 2018 будет представлено несколько вариантов двигателей, среди них — 4-цилиндровый турбированный двигатель и атмосферный V6. Возможно, еще будет предлагаться какой-то дизельный мотор.

2 марта 2017 года издание Detroit News сообщило, что презентация Wrangler 2018 может быть отложена на 2019 год по причине того, что компания не успевает произвести необходимые испытания. До этого сообщалось, что Jeep может представить новую модель в 2017 году на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Напомним, 20 апреля портал motor1 рассказал об инциденте, в котором были замешаны фотошпионы и сильно замаскированный Jeep Wrangler 2018. После того, как водитель новой версии Wrangler увидел камеру, он по какой-то причине проехал на красный свет, после чего машину остановили полицейские.