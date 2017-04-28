Москва, , 09:24 — REGNUM Названы лучшие семейные автомобили для России, список составило агентство Nation News.

Известный эксперт Роман Гуляев считает, что лучшим выбором для семьи являются кроссоверы, а если выбирать из брэндов, то его выбор пал бы на Kia, а именно — на модель Sportage.

Также он считает, что неплохим выбором для семьи станет модель Kuga от американского производителя Ford, поскольку это комфортные машины с большими багажниками. А если семья большая, то ей подойдет семиместный Nissan Qashqai +2.

Свое мнение высказал и руководитель пресс-службы агентства «Автостат», он уверен, что отличным семейным вариантом является автомобиль KIA Soul, который является чем-то средним между кроссовером, минивэном и хэтчбэком. Кроме этого, хорошим выбором именно для российской семьи станут машины российского же производства LADA Largus и LADA Vesta. Первый хорош своей ценой (около 700 тыс. рублей), притом, что эта машина является семиместной, а второй вполне подойдет для среднестатистической российской семьи.

Другой эксперт, Виталий Ахиреев называет модели LADA Largus, KIA Rio и Skoda Rapid. С его точки зрения, главным критерием выбора семейного автомобиля в России является его цена.

Напомним, под семейным автомобилем обычно понимается машина, которая сочетает в себе удобство для всех членов семьи, вместительность и безопасность. Основными семейными вариантами обычно считаются кроссоверы, минивэны, компактвэны и универсалы.