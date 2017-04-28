Китай совместно с Россией начал разработку широкофюзеляжного самолета

Шанхай, Китай, , 06:55 — REGNUM Китайская авиационная компания COMAC заявила 27 апреля, что начала разработку широкофюзеляжного коммерческого пассажирского реактивного авиалайнера совместно с Россией, передает газета China Daily.

Самолет будет рассчитан на 280 посадочных мест, а радиус перелета составит 12 тыс. км. Проект является сигналом того, что обе страны обладают амбициями конкурировать на рынке широкофюзеляжных лайнеров, на котором в настоящим момент доминируют США и ЕС со своими Boeing и Airbus, сообщает газета.

«Разработка самолета была начата совсем недавно», — заявил президент COMAC Хэ Дафэн.

Разработка будет проводиться в Москве, в то время, как сборочные работы будет проводить китайская сторона в Шанхае.

Профессор Университета гражданской Авиации КНР в Тяньцзине Ли Сяоцзинь в свою очередь заявил: «Есть надежда, что разработка широкофюзеляжного самолета приведет к росту многих связанных с авиацией производственных секторов Китая, а Китай при этом будет способен изучить и перенять опыт России, улучшив уровень производства в сфере гражданской авиации Китая».

Стоит отметить, что первый китайский гражданский коммерческий узкофюзеляжный авиалайнер C919 производства COMAC уже в ближайшее время должен совершить свой испытательный полет.

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