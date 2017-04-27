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Крупнейший завод по выпуску атомных подлодок достраивается в Китае

Техника

В полностью закрытых корпусах можно будет одновременно строить четыре субмарины

Пекин, 27 апреля 2017, 19:12 — REGNUM  На исходе 2017 года в Китае будет введен в эксплуатацию крупнейший в мире крытый судостроительный завод компании «Bohai Shipbuilding Heavy Industry Company» (BSHIC), сообщает портал Popular Science.

Завод по строительству атомных подводных лодок расположен в провинции Ляонин. Его общая площадь равна 40 тысячам квадратных метров и будет включать в себя две параллельные сборочные линии.

По информации Popular Science, в полностью закрытых корпусах нового завода можно будет одновременно строить четыре субмарины. Закрытые сверху производственные помещения позволят судостроителям работать, не опасаясь наблюдения представителей СМИ, самолетов-шпионов, орбитальных спутников и БПЛА.

Сообщается, что основной продукцией нового судостроительного завода будут атомные многоцелевые субмарины типа 095 пониженной шумности.

Справка ИА REGNUM. Атомные подводные лодки типа 095 имеют длину 110 метров и способны погружаться на глубину 450 м. Подводные лодки этого типа могут развивать скорость хода под водой в 33 узла, а над водой — 20 узлов.

Субмарины будут оснащены 16 вертикальными пусковыми установками крылатых противокорабельных ракет HY-4 с дальностью пуска до 500 км. Кроме того, АПЛ типа 095 вооружены шестью 533-миллиметровыми торпедными аппаратами с боекомплектом 24 торпеды, а также противолодочными ракетами CY-3.

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