Kia направит $1,1 млрд на строительство своего первого завода в Индии
Предприятие будет построено к концу 2019 года
Сеул, 27 апреля 2017, 19:03 — REGNUM Южнокорейская компания Kia Motors инвестирует $1 млрд 100 млн в строительство своего первого автозавода в Индии, 27 апреля сообщает Associated Press.
Согласно заявлению компании, строительство автозавода в юго-восточном штате Андхра-Прадеш будет завершено к концу 2019 года. Ожидается, что ежегодно предприятие будет производить 300 тыс. автомобилей.
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Kia Motors также рассматривает возможность выпуска небольших автомобилей и внедорожников для индийского рынка.
Напомним, компания Kia Motors, второй по величине автопроизводитель в Южной Корее, входит в состав Hyundai Motor Group, которая является пятой по величине автомобильной компанией в мире.
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Без собственной производственной линии компания Kia Motors не смогла выйти на индийский рынок, пятый по величине автомобильный рынок мира, из-за высоких тарифов на импортируемые автомобили.
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