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Минобороны: Первый полет ПАК ДА состоится не ранее 2025 года

Техника

Новейший российский стратегический бомбардировщик может пойти в серийное производство в 2028-2029 годах

Москва, 27 апреля 2017, 17:28 — REGNUM  Новейший российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) совершит свой первый полет не ранее 2025 года, а начало его серийного производства можно ожидать в 2028—2029 годах, заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов в ходе посещения Казанского авиазавода, выпускающего бомбардировщики Дальней авиации.

Ранее представители российского военного ведомства указывали сроки начала поступления стратегических бомбардировщиков ПАК ДА в войска в 2020 и 2023 году.

Тогда же сообщалось, что перспективный бомбардировщик будет дозвуковым и будет предназначен для решения задач, которые сейчас выполняются тремя типами боевых самолетов Дальней авиации — Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

В техническое задание входила высокая боевая мощь самолета и способность машины преодолевать современные системы ПВО.

Стоит отметить, что практически одновременно с сообщениями об отложении сроков производства ПАК ДА представители руководства военно-промышленного комплекса России и военного ведомства заявили о возобновлении серийного производства модернизированного реактивного ракетоносца Ту-160М2, в расчете на который создается сверхдальняя крылатая ракета.

Уточнялось, что первый полет обновленной воздушной машины должен состояться уже в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Модернизированный Ту-160М2 будет нести новые сверхдальние крылатые ракеты

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