Kia Cadenza пополнил список самых безопасных автомобилей в мире

Вашингтон, , 15:56 — REGNUM Модель Kia Cadenza 2017 признана одним из самых безопасных автомобилей в мире, сообщает портал Road Show.

Автомобиль получил оценку «Top Safety Pick+», которая является высшей оценкой Американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS).

Произведенный краш-тест с малым перекрытием показал, что машина имеет отличные результаты. Видео теста опубликовано на Youtube-канале IIHS.

Передняя часть автомобиля практически полностью поглотила удар, в результате, манекен остался полностью неповрежденным. Как считают специалисты организации, если бы на его месте находился человек, он также не получил бы серьезных травм.

В Kia Cadenza 2017 использованы технологии автоматического предотвращения столкновений. Это является условием для присвоения оценки «Top Safety Pick+». Как показал тест, технология не только есть, но и реально работает, демонстрируя высокую эффективность.

Kia Cadenza — автомобиль, который Kia выпускает с 2009 года, первый раз модель была представлена широкой публике на автосалоне в Эр-Рияде. На автомобиль может быть установлен 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 2 л и мощностью 165 л.с. или установка V6 объемом 3,5 л и мощностью 290 л.с. Трансмиссия — 6-ступенчатая коробка-автомат.