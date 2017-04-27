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Электрокары Chevrolet с декабря 2016 года проехали более 7 млн километров

Техника

В среднем, владелец Chevrolet Bolt ежедневно преодолевает на нем около 85 км

Вашингтон, 27 апреля 2017, 14:23 — REGNUM  Электромобили Chevrolet Bolt с момента начала продаж проехали уже более 7 млн километров, сообщил портал The Drive.

На сегодняшний момент GM реализовала уже 3492 этих электромобилей, продажи стартовали в декабре 2016 года. Сейчас электрокары в общей сложности проехали уже 7 355 185 километров.

Как утверждают в General Motors, владелец Bolt ежедневно проезжает около 85 км в среднем. Такой показатель вовсе не является чем-то революционным для США, но заметно, что владельцы явно используют свои автомобили. Также это позволяет экономить около 662 тыс. литров топлива.

«Наши ранние покупатели Bolt EV ежедневно доказывают функциональность и гибкость кроссовера, а также то, что он имеет большой радиус действия», — сказал глава отдела маркетинга Chevrolet Стив Майоро.

Сегодня Chevrolet Bolt продается только в восьми штатах, это Калифорния, Мэриленд, Нью-Джерси, Массачусетс, Нью-Йорке, Орегон, Вирджиния и Вашингтон. На всей территории США продажи электрокара начнутся только летом 2017 года.

Напомним, на Chevrolet Bolt установлен электродвигатель мощностью 200 л.с., емкость аккумуляторов составляет 60 Квт/ч, запас хода составляет 320 км. До 100 км/ч электрокар разгоняется примерно за 7 секунд. Ранее автомобиль был назван лучшим автомобилем года в США.

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