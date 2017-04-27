Audi хочет восстановить в России производство автомобилей

Москва, , 13:59 — REGNUM Немецкая компания Audi, являющаяся частью концерна Volkswagen, хочет возобновить в России производство автомобилей, об этом заявил глава Audi в России Маркус Озегович в интервью «Ведомостям».

Руководитель представительства компании сказал, что рассматриваются различные варианты производства и когда Audi сможет предоставить производственную концепцию, он надеется на получение таких же условий, какие сейчас в России имеет Daimler.

«У наших автомобилей Audi, собранных в Калуге, больше нет сертификатов, что они произведены в России, потому что правила очень ужесточились с начала 2017 года, и мы не можем продавать их госструктурам — только корпоративным и частным клиентам. Но Mercedes-Benz такие бумаги получит, поэтому нам необходимо понять, как вести себя», — пояснил Озегович.

Также он сообщил, что Volkswagen планирует провести с российским правительством переговоры, в рамках которых компания попросит предоставления таких же условий, на каких сегодня работает в стране Daimler AG.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что концерн Daimler AG подписал контракт на строительство в Московской области завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz. Срок действия соглашения — 9 лет.

Завод будет построен на территории индустриального парка «Есипово», на нем будет располагаться производство полного цикла, в который будут входить сварка кузовов, покраска и сборка автомобилей. Планируется, что предприятие будет выпускать более 20 тыс. автомобилей в год.