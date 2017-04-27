Названы десять самых популярных кроссоверов в России
На первом месте — Hyundai Creta, замыкает ТОП-10 Nissan X-Trail
Москва, 27 апреля 2017, 12:01 — REGNUM Опубликован список из десяти самых популярных кроссоверов в России, результат анализа этого сегмента рынка за первый квартал 2017 года представила аналитическая компания «Автостат Инфо».В рейтинге лидирует модель Hyundai Creta, за первый квартал 2017 года было продано 10 550 этих автомобилей. На втором месте — Renault Duster, результаты продаж за тот же период — 7487 единиц.
Замыкает ТОП-3 кроссовер Toyota RAV4, за первые три месяца 2017 года продано 6932 машины.
На четвертой строчке Chevrolet NIVA (продано 6392 экземпляров), на пятой — Renault Kaptur с показателем продаж в 6243 единицы.
Далее в списке идут LADA Xray (6184 ед.), KIA Sportage (4672 ед.), Volkswagen Tiguan (4559 ед.), LADA 4×4 (4179 ед.).
На последнем месте в данном рейтинге Nissan X-Trail, за обозначенный выше период продано 3884 экземпляров.
Согласно исследованию, которое было опубликовано «Автостат Инфо» ранее, за первые три месяца 2017 года в России было продано 122 633 новых кроссовера. Рынок в данном сегменте показал рост на 9,5% относительно аналогичного периода 2016 года. Доля продаж кроссоверов на российском рынке, таким образом, составила 44,3%.
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