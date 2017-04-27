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Названы десять самых популярных кроссоверов в России

Техника

На первом месте — Hyundai Creta, замыкает ТОП-10 Nissan X-Trail

Москва, 27 апреля 2017, 12:01 — REGNUM  Опубликован список из десяти самых популярных кроссоверов в России, результат анализа этого сегмента рынка за первый квартал 2017 года представила аналитическая компания «Автостат Инфо».

В рейтинге лидирует модель Hyundai Creta, за первый квартал 2017 года было продано 10 550 этих автомобилей. На втором месте — Renault Duster, результаты продаж за тот же период — 7487 единиц.

Замыкает ТОП-3 кроссовер Toyota RAV4, за первые три месяца 2017 года продано 6932 машины.

На четвертой строчке Chevrolet NIVA (продано 6392 экземпляров), на пятой — Renault Kaptur с показателем продаж в 6243 единицы.

Далее в списке идут LADA Xray (6184 ед.), KIA Sportage (4672 ед.), Volkswagen Tiguan (4559 ед.), LADA 4×4 (4179 ед.).

На последнем месте в данном рейтинге Nissan X-Trail, за обозначенный выше период продано 3884 экземпляров.

Согласно исследованию, которое было опубликовано «Автостат Инфо» ранее, за первые три месяца 2017 года в России было продано 122 633 новых кроссовера. Рынок в данном сегменте показал рост на 9,5% относительно аналогичного периода 2016 года. Доля продаж кроссоверов на российском рынке, таким образом, составила 44,3%.

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