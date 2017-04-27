Павел Дуров анонсировал новую функцию в Telegram

Москва, , 11:24 — REGNUM Telegram планирует запустить бета-версию платформы для совершения платежей. Это позволит делать покупки через ботов, созданных для мессенджера. О планирующемся нововведении основатель Telegram Павел Дуров анонсировал у себя в Инстаграме в формате истории, сообщил портал TJ.

Он показал фотографию с черновиком анонса. В нём говорится, что платформа будет позволять совершать покупки через ботов — у них появится специальная кнопка для заказа и оплаты товаров и услуг. Для оплаты клиенту необходимо будет ввести данные банковской карты и подтвердить платеж. Комиссия за это взиматься не будет.

Кроме того, сервис не будет хранить или обрабатывать данные банковских карт, поэтому работа с жалобами и возврат денег пользователям не планируются.

Пока остается неизвестным, когда именно будет запущена платформа.

Напомним, что Дуров также является одним из создателей популярной социальной сети «В контакте».