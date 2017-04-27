Рособоронэкспорт: Сотрудничество с Латинской Америкой активизируется

Мехико, , 09:54 — REGNUM Россия прилагает значительные усилия по укреплению своих позиций на латиноамериканском рынке вооружений и активизирует военно-техническое сотрудничество со странами региона, заявил на выставке FAMEX-2017 в Мексике начальник управления департамента маркетинговой деятельности АО «Рособоронэкспорт» Александр Денисов.

В настоящее время «Рособоронэкспорт» сотрудничает почти со всеми странами Латинской Америки. Сильной стороной России, считает Денисов, является заключение не только контрактов на готовые системы, но и предложение широкого спектра услуг по постгарантийному обслуживанию, в частности, поставка запчастей, ремонт, обучение персонала и модернизация образцов боевой техники.

«Участие представителей госкорпорации Ростех, Рособоронэкспорта, холдинга «Вертолеты России» и корпорации «Иркут» в международном аэрокосмическом салоне FAMEX-2017 в Мексике свидетельствует о том, что Россия поступательно активизирует военно-техническое сотрудничество со странами латиноамериканского региона», — цитируют Денисова РИА Новости.

Сотрудничество «Рособоронэкспорта» со странами Латинской Америки осуществляется по широкой номенклатуре вооружений. При этом в центре внимания латиноамериканских партнеров на протяжении многих лет остается российская авиационная и вертолетная техника.

Также в приоритете остаются средства противовоздушной обороны и техника для сухопутных войск. Денисов отметил, что внимание ко многим образцам существенно возросло после успешных действий ВКС России в ходе антитеррористической операции в Сирии.

На выставке FAMEX-2017 в Мехико Россия представила более 160 образцов вооружения и военной техники. В частности, представлены зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», бронетранспортер БТР-80А/82А, автомобили «Тигр-М» и «Урал», стрелковое оружие, учебно-боевой самолет Як-130, сверхманевренный истребитель семейства Су-30МК, многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М, а также боевые вертолеты Ми-28НЭ и Ка-52.

Натурными образцами «Рособоронэкспорт» выбрал вертолет Ми-17, который используют вооруженные силы Мексики, и бронеавтомобиль «Горец-М» производства российского предприятия «Институт спецтехники». Ее также используют в Мексике — в начале марта эта машина была передана во временное пользование Службе федеральной защиты страны.