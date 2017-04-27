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Журналисты потребовали запретить Dodge Demon

Техника

С их точки зрения компания поставила бахвальство выше общественной безопасности

Нью-Йорк, США, 27 апреля 2017, 09:55 — REGNUM  Dodge Challenger SRT Demon от Fiat Chrysler настолько опасен для общественной безопасности и безопасности автомобилистов, что его регистрация в качестве дорожного автомобиля должна быть запрещена, об этом заявило издание США Automotive News.

Издание пишет, что к выводу о необходимости наложения подобного запрета на этот автомобиль редакция пришла не сразу. По её мнению, есть более мощные и более быстрые транспортные средства других автопроизводителей, которые вполне могут использоваться на дорогах общего пользования.

По мнению Automotive News, тот же производитель Tesla поступает неправильно, когда использует покупателей для бета-тестов своего автопилота. И точно так же неправильно поступает Dodge, когда предлагает приобрести автомобиль, специально спроектированный для драг-рейсинга в качестве автомобиля предназначенного для дорог общего пользования.

Редакция считает, что автомобиль Dodge Challenger SRT Demon, представленный на автосалоне в Нью-Йорке, является результатом череды ошибочных корпоративных решений, которые ставят бахвальство выше общественной безопасности.

В случае с Dodge Demon компания плюет на баланс функциональных возможностей и улучшения безопасности транспортных средств, а также сознательно ставит автомобилистов в опасную ситуацию, заявляет издание. С точки зрения журналистов, с формальной точки зрения этот автомобиль отвечает необходимым федеральным стандартам безопасности, но в нынешнем виде он безусловно противоречит их духу.

Напомним, на Dodge Challenger SRT Demon установлен двигатель V8 объемом 6,2л с приводным нагнетателем. Его мощность составляет 850 л.с. До «сотни» автомобиль разгоняется за 2,3 секунды, при этом, расстояние в 400 метров он преодолеет за 9,62 секунд, развив при этом скорость 224 км/ч.

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