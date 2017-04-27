ГИБДД обнародовала список самых угоняемых в Москве автомобилей

Москва, , 09:24 — REGNUM ГИБДД назвала марки самых угоняемых автомобилей и рассказала про обстоятельствах преступлений, сообщает «Российская газета».

В 2016 году самыми угоняемыми стали следующие автомобили: Hyundai solaris, Kia Rio, Toyota Camry Ford Focus и Mazda 3.

Основное время, когда совершаются данные преступления — это ранее утро, около 34% автомобилей угоняется именно в этот период.

Больше всего машин угнано было в Северо-Восточном и Южном округах Москвы. Полиции в 2016 году удалось найти 4554 угнанных автомобиля, в 2015 году — 4338 машины.

Всего в 2016 году было совершено 5946 преступлений, связанных с угоном автомобилей. В 2015 году этот показатель равнялся 8739. Таким образом, количество угонов сократилось почти на 32%.

25 марта 2017 года СМИ, на основе опроса российских автостраховщиков, опубликовали список моделей, наиболее полюбившихся автоугонщикам. По мнению страховщиков, чаще всего в Росси угоняют автомобили следующих марок: Toyota (Camry, RAV4, Land Cruiser) Hyundai (Solaris, IХ35, Mazda CХ-5, Kia (Sportage, Sorento, Rio), BMW X1, Mitsubishi Pajero Sport, Ford Focus, Lada (Priora, Granta).