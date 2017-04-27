Во Франции найден заброшенный автосалон Lada с раритетными моделями

Париж, , 08:22 — REGNUM В сети опубликованы снимки заброшенного автосалона во Франции, в котором находятся десятки автомобилей LADA, снимки опубликованы на странице Facebook Ilia Karasev‎.

«Внутри и снаружи ржавеют брошенные и никому не нужные модели российского автопрома», — прокомментировал свои фотографии Ilia Karasev.

Заброшенный салон располагается рядом с городом Макон на востоке Франции. Мужчина считает, что данный магазин не работает с 90-х годов, поскольку на его территории находятся модели 2108 и 2109 с коротким крылом.

Кроме этих машин на фото можно видеть также модели «Нива», 110, 111 и совершенно редкий кабриолет, выполненный на базе той же «восьмерки».

В комментариях пользователи соцсети высказали предположение, что ранее там был салон Mazda, сам автомагазин принадлежит обанкротившемуся дилеру, машины находятся в залоге, а банк не смог их реализовать или по какой-то причине не захотел это сделать.

Официальный импорт во Францию прекратился в 2008 году. Модели 2108 и 2109 с коротким крылом производились до 1991 года. Модели 1101 и 111 выпускались с 19 996 года.