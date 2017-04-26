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Минобороны РФ: США за 150 секунд могут поразить наши баллистические ракеты

Техника

Компьютерное моделирование подтверждает направленность ПРО США против России и Китая

Москва, 26 апреля 2017, 20:21 — REGNUM  Результаты компьютерного моделирования сделанного специалистами Минобороны России, полностью подтверждают направленность выстраиваемой системы противоракетной обороны США против России и Китая, сообщил журналистам заместитель начальника ГОУ Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

По словам Виктора Познихира, неоднократные указания России на опасность, создаваемую глобальной системой ПРО США для мирового стратегического баланса сил игнорируются. В ответ звучат лишь голословные заявления Вашингтона о том, что ПРО США не направлена против России и Китая.

По мнению заместителя начальника ГОУ Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Виктора Познихира, США уже имеют возможность нанести скрытный ракетно-ядерный удар по России.

Наряду с этим, начальник Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны Минобороны России Сергей Ягольников сообщил, что противоракетная система США способна уничтожить российские межконтинентальные баллистические ракеты на 150-й секунде после их запуска, сообщает RT.

По его словам, технические возможности ПРО США позволяют перехватить российские ядерные ракеты фактически на взлете.

Получив внешние целеуказания с орбитальных спутников, пуск американских противоракет можно осуществить уже на 85-й секунде после старта российских МБР. 20 секунд требуется на обнаружение старта баллистической ракеты, еще 20 секунд нужно для доведения команд, а затем за 45 секунд можно осуществить предстартовую подготовку противоракеты.

Учитывая скорость противоракет, уже на 150-й секунде после старта баллистической ракеты можно ее уничтожить, подчеркнул Сергей Ягольников.

Кроме того, он отметил, что эти расчёты российских специалистов уже подтверждены целым рядом их американских коллег.

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