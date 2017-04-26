Опубликован ТОП-10 самых мощных автомобилей с 4-цилиндровыми двигателями

Вашингтон, , 12:55 — REGNUM Специалисты составили список самых мощных автомобилей с 4-цилиндровыми двигателями, которые представлены на рынке США, рейтинг опубликовало издание motor1.

Первое место в рейтинге занимает Mercedes-AMG CLA45 / GLA45, у машины турбированный двигатель объемом 2 л и мощностью 375 л.с.

Вторую строчку занимает Volvo S60/V60 Polestar, двигатель автомобиля объемом 2 л имеет турбонаддув и нагнетатель. Мощность установки — 362 л.с. До 100 км машина разгоняется за 4,4 секунды.

На третьем месте Ford Focus RS, на нем также установлен турбированный двигатель с нагнетателем, его объем — 2,3 л, мощность — 350 л.с.

Четвертое и пятое места заняли Porsche 718 Cayman S и 90 серия от Volvo (XC90, S90, V90, V90 Cross Country, XC60 2018). Модель от Porsche имеет установку мощностью 350 л.с., серия от Volvo — 316 л.с.

Далее в рейтинг идут Ford Mustang EcoBoost (310 л.с.), Honda Civic Type R (306 л.с.), Subaru WRX STI (305 л.с.), Porsche 718 Cayman/Boxster (300 л.с.) и замыкают ТОП-10 Volkswagen Golf R, Audi S3 и Audi TT S с их установкой мощностью 292 л.с.

Ранее, когда появлялся автомобиль, мощность которого составляла более 300 л.с. — это считалось большим достижением. Однако, время идет и сегодня чуть ли не каждый производитель может выпустить подобный автомобиль, пусть даже у него будет под капотом 4-цилиндровая силовая установка.

Подобных показателей инженерам позволяют добиваться турбонаддув, системы непосредственного впрыска топлива и изменения фаз газораспределения.