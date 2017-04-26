Редкий Porsche 911 Leichtbau уйдет с молотка

Лондон, , 11:37 — REGNUM Автомобиль Porsche модели 911 Leichtbau будет продан на аукционе в Сильверстоуне в мае 2017 года, сообщает портал motor1.

Всего было произведено 86 подобных машин, Leichtbau — означает «легкий», автомобиль весит на 180 кг меньше, чем обычные версии Porsche 911. При этом, мощность двигательной установки больше на 61 л.с.

У автомобиля нет задних сидений, очень немного звукоизоляции, у него алюминиевые двери. Также, множество его частей изготовлены из углеродного волокна, что было большой редкостью в те времена, когда он выпускался.

Но представленная машина является еще более особенной, у неё трехцветные сиденья и трехцветный руль, что лишний раз намекает на то, что это не типичный 964 Turbo S.

Ожидается, что автомобиль будет иметь успех на аукционе, его стартовая цена оценивается в 737,2 тыс. долларов.

Porsche 964 Turbo S — автомобиль, который компания выпускала в период с 1989 по 1994 год. Модель пришла на смену сериям 911 и 930. Автомобиль выпускался более чем в пяти модификациях.