Aston Martin намекнул в своем видео на новый спорткар

Лондон, , 11:17 — REGNUM В сети опубликован ролик Aston Martin, в котором показаны производственные площади нового завода компании в Уэльсе, а также новые автомобили, видео опубликовано на официальном канале Aston Martin в Youtube.

Новый завод компании располагается на бывшей военной базе ВВС Великобритании в городке Сент-Атан в Южном Уэльсе. В описании к ролику компания пишет, что его выпуск приурочен к передаче права собственности на три производственных супер-ангара.

В съемках ролика приняли участие пилоты команды «Формулы-1» Даррен Тернер и Ники Тиим. Также в кадр попал главный инженер компании Мэтт Бекер.

Гонщики устроили на территории завода настоящие гонки на различных моделях марки, в том числе — весьма редких. Всего в съемках приняло участие 28 автомобилей, общая стоимость которых составляет более 83 миллионов долларов.

В кадр попали гиперкар Valkyrie, суперкар Vulcan и кроссовер DBX. Также в видео была намек на некую новую спортивную модель, которая не была продемонстрирована полностью, по сюжету ролика гонщики обнаружили, что приехал шеф и решили не снимать с автомобиля чехол.

Ранее СМИ сообщали, что на заводе в Сент-Атане будут работать около 750 сотрудников. Компания планирует там также открыть инженерный центр и отдел кибер-безопасности.