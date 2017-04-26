Aston Martin намекнул в своем видео на новый спорткар
В съемках ролика были задействованы 28 автомобилей марки, в том числе – весьма редкие
Лондон, 26 апреля 2017, 11:17 — REGNUM В сети опубликован ролик Aston Martin, в котором показаны производственные площади нового завода компании в Уэльсе, а также новые автомобили, видео опубликовано на официальном канале Aston Martin в Youtube.
Новый завод компании располагается на бывшей военной базе ВВС Великобритании в городке Сент-Атан в Южном Уэльсе. В описании к ролику компания пишет, что его выпуск приурочен к передаче права собственности на три производственных супер-ангара.
В съемках ролика приняли участие пилоты команды «Формулы-1» Даррен Тернер и Ники Тиим. Также в кадр попал главный инженер компании Мэтт Бекер.
Гонщики устроили на территории завода настоящие гонки на различных моделях марки, в том числе — весьма редких. Всего в съемках приняло участие 28 автомобилей, общая стоимость которых составляет более 83 миллионов долларов.
В кадр попали гиперкар Valkyrie, суперкар Vulcan и кроссовер DBX. Также в видео была намек на некую новую спортивную модель, которая не была продемонстрирована полностью, по сюжету ролика гонщики обнаружили, что приехал шеф и решили не снимать с автомобиля чехол.
Ранее СМИ сообщали, что на заводе в Сент-Атане будут работать около 750 сотрудников. Компания планирует там также открыть инженерный центр и отдел кибер-безопасности.
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