Среда, 26 Апреля 2017 года
11:19:47 МСК

Aston Martin намекнул в своем видео на новый спорткар

Техника

В съемках ролика были задействованы 28 автомобилей марки, в том числе – весьма редкие

Лондон, 26 апреля 2017, 11:17 — REGNUM  В сети опубликован ролик Aston Martin, в котором показаны производственные площади нового завода компании в Уэльсе, а также новые автомобили, видео опубликовано на официальном канале Aston Martin в Youtube.

Новый завод компании располагается на бывшей военной базе ВВС Великобритании в городке Сент-Атан в Южном Уэльсе. В описании к ролику компания пишет, что его выпуск приурочен к передаче права собственности на три производственных супер-ангара.

В съемках ролика приняли участие пилоты команды «Формулы-1» Даррен Тернер и Ники Тиим. Также в кадр попал главный инженер компании Мэтт Бекер.

Гонщики устроили на территории завода настоящие гонки на различных моделях марки, в том числе — весьма редких. Всего в съемках приняло участие 28 автомобилей, общая стоимость которых составляет более 83 миллионов долларов.

В кадр попали гиперкар Valkyrie, суперкар Vulcan и кроссовер DBX. Также в видео была намек на некую новую спортивную модель, которая не была продемонстрирована полностью, по сюжету ролика гонщики обнаружили, что приехал шеф и решили не снимать с автомобиля чехол.

Ранее СМИ сообщали, что на заводе в Сент-Атане будут работать около 750 сотрудников. Компания планирует там также открыть инженерный центр и отдел кибер-безопасности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Чехия «выполнила долг»: парламент страны признал Геноцид армян
ПрагаЧехия Геноцид армян в Османской Турции Политика
NB!
26.04.17
«Новосибирск слишком плоский, ему пора расти вниз и вверх»
НовосибирскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.04.17
Анна КумицкаяГладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»
ВладимирРоссия Развитие музеев Общество
NB!
26.04.17
Елена ХаненковаСтраны Брейвика — «лидеры счастья»: новое измерение «шоковой терапии»
МоскваРоссия Организация Объединённых Наций Общество
NB!
26.04.17
Совфед призывает Минфин не подТрунивать над населением
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
Четыре раненных мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
26.04.17
Совфед отправил в отставку главного военного прокурора
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСтрасти по Исакию: церковная бюрократия против чиновников
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
26.04.17
Александр БеловThe Strategist: Евросоюз вопиюще не подготовлен к победе Марин Ле Пен
ПарижФранция Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Ашот ПогосянСобор в музее, или музей в соборе: чем шокированы паломники?
Санкт-ПетербургРоссия Проект «Россия и мир» Политика
NB!
26.04.17
Станислав СтремидловскийСтоит ли Тбилиси для Киева литургии раскольников?
ТбилисиГрузия Православие Политика
NB!
26.04.17
Станислав ТарасовКарсский договор 1921 года может развалиться
МоскваРоссия Армяно-турецкие отношения Политика
NB!
26.04.17
«Британия послала в Черное море корабль, как сигнал Кремлю»
ЛондонВеликобритания Военно-морской флот Политика
NB!
26.04.17
На Сахалине отменили выплаты детям и беременным — сэкономили 200 млн рублей
Южно-СахалинскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
26.04.17
«Шокированы и потрясены»: ПАСЕ озаботилась нарушениями прав геев в Чечне
ПарижФранция Сексуальные меньшинства и гомофобия Политика
NB!
26.04.17
Елена КовачичМЭР «снимает сливки» с нефтяных месторождений, не думая о будущем
МоскваРоссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
26.04.17
«Рубль: эйфория прошла»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
26.04.17
Дмитрий ТёткинВ поисках женщины найди себя
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
26.04.17
На Алтае за получение взятки задержан еще один чиновник
МаймаАлтайРоссия Коррупция Политика
NB!
26.04.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 26 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.04.17
В США пройдут пуски баллистических ракет Minuteman III
ВашингтонСША Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
26.04.17
Der Focus: При низкой явке избирателей у Марин Ле Пен есть шансы на победу
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
ещё главное