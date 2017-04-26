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Стали известны характеристики первого авианосца китайского производства

Техника

Торжественная церемония спуска на воду судна прошла утром 26 апреля в порту Далянь в присутствии заместитель председателя Центрального военного совета Фань Чанлуна

Далянь, Китай, 26 апреля 2017, 10:07 — REGNUM  В Китае спущен на воду первый авианосец полностью собственного производства. Он стал вторым в стране, сообщает агентство «Синьхуа».

Торжественная церемония прошла утром 26 апреля в порту Далянь в присутствии заместитель председателя Центрального военного совета Фань Чанлуна. На воду авианосец спустили около 9:00 по местному времени.

В ходе церемонии была перерезана лента и разбита традиционная бутылка шампанского. Строить судно типа 001A начали в 2013 году, окончательно его введут в строй не раньше 2020 года.

Спуск на воду авианосца был произведен после празднования годовщины основания ВМС Народно-освободительной армии Китая. Пока имя судна неизвестно, также нет информации о размещении на нем какого-либо вооружения.

СМИ уточняют, что на авианосце уже выполнен монтаж радиолокационного оборудования, также завершена покраска корпуса. Известны и характеристики судна: его длина 315 метров, ширина — 75 метров, вес — 70 тыс. тонн, крейсерская скорость — 31 морской узел.

На борту авианосца смогут разместиться 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15). В настоящее время в составе китайских ВМС есть только один авианосец — «Ляонин», Пекин купил его у Украины в 1998 году. Купленный недостроенный советский крейсер «Варяг» в Китае переделали в авианесущий крейсер.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай спустил на воду свой второй авианосец

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