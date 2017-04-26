Land Rover продолжает бороться с китайскими клонами

Шанхай, Китай, , 09:38 — REGNUM Land Rover пока не удалось запретить производство автомобиля Landwind X7, который компания считает клоном Land Rover Evoque, об этом заявил глава Jaguar Land Rover Ральф Шпет на автосалоне в Шанхае, сообщает портал Automotive News.

Как пишет издание, компания Landwind, принадлежащая Jiangling Motors, выставила свой автомобиль X7 в Шанхае. То, что производство автомобиля (сходство которого с моделью от Land Rover было выявлено еще в 2014 году) до сих пор не запрещено, явно раздражает Ральфа Шпета.

Руководитель Land Rover сообщил, что он будет продолжать бороться и настаивать на незаконности существования модели X7. Однако, он отмечает, что автомобиль от китайского конкурента сделан очень качественно.

«Они делают его очень хорошо, это хорошая машина. Мы знаем — это наша машина», — подчеркнул Ральф Шпет.

Дела Land Rover ухудшились после того, как в 2016 году власти Китая внезапно отозвали патент на Evoque, который компания производит в Китае. В Итоге, Land Rover подала новый иск против Jiangling. Стоимость Landwind X7 на данный момент составляет 30% от цены Land Rover Evoque.