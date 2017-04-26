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Компания Ford Sollers модернизировала свой завод в Елабуге

Техника

Из нового оборудования завод получил цифровые промышленные камеры и динамометрические стенды

Елабуга, Татария, 26 апреля 2017, 09:18 — REGNUM  На своем заводе в Елабуге компания Ford Sollers установила новое высокотехнологичное оборудование, сообщила пресс-служба компании.

Модернизации подверглись зоны контроля качества и дополнительного тестирования, кроме того, была обустроена новая зона тестирования.

Завод получил в качестве нового оборудования шесть цифровых промышленных камер, которые будут контролировать качество производства.

Сравнивая множественные параметры изображения, камеры проверяют правильность установки деталей. Таким образом, во время производства будет обеспечиваться постоянный контроль над критическими характеристиками конструкции двигателя.

На завод также поступили новые динамометрические стенды, их наличие сейчас позволит проводить различные испытания двигателей, например — на выносливость. Ранее такие испытания проводились на одном из предприятий в Великобритании.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что завод в Елабуге выпустил 50-тысячный юбилейный кроссовер Ford Kuga. За первый квартал 2017 года автомобиль стал самой продаваемой моделью Ford в России. В 2015 году компания инвестировала в производство двигателей на заводе в Елабуге более 275 млн долларов.

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