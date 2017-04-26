Uber планирует создать «летающий автомобиль» к 2020 году
Компания начала разработку прототипа
Абу-Даби, 26 апреля 2017, 08:52 — REGNUM Сервис заказа такси Uber объявил о планах к 2020 году создать прототип летающего автомобиля и представить его на выставке World Expo 2020 в городе Дубаи. Об этом сообщает газета USA Today.Компания заявила, что для разработки летающих автомобилей были налажены партнерские отношения с рядом компаний. Планируется, что автомобиль будет осуществлять вертикальный взлет и посадку — как у вертолета.
Дорожно-транспортное ведомство Дубаи выступает партнером Uber. Они проводят совместное изучение потребности в таких технологиях в регионе.
На днях проект Kitty Hawk, финансируемый одним из основателей Google Ларри Пейджем, опубликовал в YouTube видео своего «летающего автомобиля», работающего на электричестве и предназначенного для полетов над водой.
Ранее на Женевском автосалоне аэрокосмический концерн Airbus представил прототип летающего автомобиля Pop. Up System, созданного в сотрудничестве с автоинжиниринговой компанией ItalDesign
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