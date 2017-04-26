Uber планирует создать «летающий автомобиль» к 2020 году

Абу-Даби, , 08:52 — REGNUM Сервис заказа такси Uber объявил о планах к 2020 году создать прототип летающего автомобиля и представить его на выставке World Expo 2020 в городе Дубаи. Об этом сообщает газета USA Today.

Компания заявила, что для разработки летающих автомобилей были налажены партнерские отношения с рядом компаний. Планируется, что автомобиль будет осуществлять вертикальный взлет и посадку — как у вертолета.

Дорожно-транспортное ведомство Дубаи выступает партнером Uber. Они проводят совместное изучение потребности в таких технологиях в регионе.

На днях проект Kitty Hawk, финансируемый одним из основателей Google Ларри Пейджем, опубликовал в YouTube видео своего «летающего автомобиля», работающего на электричестве и предназначенного для полетов над водой.

Ранее на Женевском автосалоне аэрокосмический концерн Airbus представил прототип летающего автомобиля Pop. Up System, созданного в сотрудничестве с автоинжиниринговой компанией ItalDesign