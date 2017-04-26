BMW 3 возглавила рейтинг самых перепродаваемых после покупки машин

Вашингтон, , 08:47 — REGNUM Рейтинг из 11 самых продаваемых после покупки автомобилей составила компания iSeeCars из США, сообщает Autoblog.

Анализу подверглась база из 24 млн фактов продаж новых автомобилей, которые имели место в 2015 и 2016 году.

Первое место рейтинга заняла BMW 3, 8% автомобилей было перепродано в течение первого года. На втором месте расположилась BMW 5, показав результат в 7,1%. Третью строчку занял Mercedes C-Class, 6,1% автовладельцев решили продать его в течение первого года после покупки.

На четвертом месте оказался представитель японского автопрома, у Nissan Versa Note этот показатель равняется 4%. Замыкает ТОП5 Dodge Dart, поменять его на нечто другое в первый же год решили 3,9% покупателей.

В итоге шесть из 11 моделей заняли немецкие производители.

Генеральный директор iSeeCars.com Фонг Ли пояснил, что не стоит удивляться тому, что премиум-автомобили возглавляют список. Он считает, что это происходит потому, что их производители стимулируют своих дилеров покупать автомобили, которые используются в качестве временно выдаваемых машин. Такие автомобили дилеры продают до момента, когда им исполнится год.