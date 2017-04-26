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Tesla планирует удвоить в мире количество зарядных станций Supercharger

Техника

В то же время в США компания планирует расширить сеть станций на 150%

Tesla Supercharger
freegreatpicture.com
Tesla Supercharger

Вашингтон, 26 апреля 2017, 08:19 — REGNUM  Сеть зарядных станций Supercharger компании Tesla будет расширена в два раза, сообщает CNBC.

В начале 2017 года компаний имела более 5 тыс. станций Supercharger по всему миру, к концу 2017 года их количество в мире должно увеличиться до 10 тыс.

Кроме того, сегодня количество мини-станций Destination Charging, которые располагаются в отелях, курортах и ресторанах достигает около 9 тыс., компания планирует довести их количество до 15 тыс.

Что касается США, то Tesla хочет расширить там сеть зарядных пунктов на 150%, например, в Калифорнии компания разместит около 1000 таких станций.

Tesla сообщает, что будет и далее увеличивать количество зарядных станций вдоль оживленных туристических маршрутов, также компания планирует обеспечить заправочными пунктами местных жителей, которые проживают близко к таким маршрутам, чтобы те не конкурировали за них с туристами.

Напомним, Tesla всегда советовали владельцам электромобилей заряжать их ночью, но как только количество автомобилей увеличилось, многие водители стали жаловаться на то, что им приходится долго ждать возможности зарядить автомобиль. Зарядка на станции занимает около 30 минут, за это время аккумулятор заряжается до 80% емкости. Это дает автомобилю запас хода примерно в 270 км. По уверению Tesla, в США это типичное расстояние до следующей заправочной станции.

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