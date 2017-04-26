Основатель Wikipedia запустил проект для борьбы с фейковыми новостями

Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Платформа, целью которой станет борьба с поддельными новостями, получила название Wikitribune. Она уже появилась в Сети. По замыслу создателей, в ней профессиональные журналисты должны объединиться с армией добровольцев. Об этом сообщает The Guardian.

т. е.

Предполагается, что журналисты и волонтеры будут создавать, проверять и одобрять новостные материалы, указывать источник информации. Финансироваться проект будет за счет системы краудфандинга,системы сбора пожертвований.

На портале Wikitribune также сказано, что к работе планируется привлечь десять профессиональных журналистов. При этом право голоса в выборе контента будет предоставляться жертвователям, а читатели займутся проверкой опубликованных фактов.

Отметим, что тема недостоверных новостей крайне актуальна на Западе. В последнее время участились случаи использования «фейков» в ходе политической борьбы. Так, например, США часто используют подобный прием, чтобы обвинить Россию в инцидентах, происходящих на территории Сирии или Украины.