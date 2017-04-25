Минобороны США закупит новую партию контрбатарейных радаров

Вашингтон, , 19:20 — REGNUM Пентагон и корпорация Lockheed Martin подписали договор о поставках новой партии контрбатарейных радаров AN-TPQ-53 Firefinder, предназначенных для защиты войск от артиллерийских ударов, сообщает пресс-служба корпорации.

Стоимость контракта оценивается в $1,6 млрд. Точное число заказанных радарных систем не уточняется, но в корпорации Lockheed Martin указывают, что по предыдущим пяти контрактам Пентагон получил более 100 единиц AN-TPQ-53, а после реализации нового договора общее количество таких радаров в армии США достигнет 170 единиц.

AN-TPQ-53 производства Lockheed Martin принят на вооружение армии США в 2015 году.

AN-TPQ-53 — многофункциональная радиолокационная станция для определения местоположения позиций артиллерийских батарей. Кроме того, эти радары способны отслеживать летающие объекты, включая и небольшие беспилотники.

Радар способен фиксировать ракетные пуски и выстрелы из минометов. AN-TPQ-53 размещается на базе грузового автомобиля, что обеспечивает ему высокую мобильность

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