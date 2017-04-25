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Россия готова к серийному производству морских газотурбинных двигателей

Техника

Церемонию открытия сборочно-испытательного комплекса посетил президент РФ Владимир Путин

Рыбинск, Ярославская область, 25 апреля 2017, 17:07 — REGNUM  Рыбинское НПО «Сатурн», входящее в ОДК, 25 апреля ввело в эксплуатацию первый в России сборочно-испытательный комплекс для серийного производства морских газотурбинных двигателей, сообщает пресс-служба корпорации.

В торжественной церемонии открытия сборочно-испытательного комплекса принял участие президент России Владимир Путин.

Президент охарактеризовал деятельность НПО «Сатурн» как весомый вклад в усиление обороноспособности России и поблагодарил сотрудников предприятия за добросовестное отношение к делу.

Серийное производство ГТД для морских судов и военных кораблей начнется в 2018 году.

Стоит отметить, что до этого «Объединенная двигателестроительная корпорация» не могла выпускать морские ГТД серийно.

В ходе церемонии открытия комплекса гендиректор ГК «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что это «позволит наладить серийное производство и обслуживание силовых установок для Военно-морского флота Российской Федерации к 2018 году».

»Мы освоили новую важную компетенцию в части проведения всего комплекса испытаний судовых двигателей и агрегатов на их основе, которая обеспечит потребности Военно-морского флота РФ в корабельных силовых установках», — сказал на церемонии генеральный директор ОДК Александр Артюхов.

Сообщается, что комплекс позволит проводить испытания корабельных двигателей и агрегатов более чем 20 различных конфигураций. При этом можно испытывать как всю энергетическую установку, так и ее отдельные элементы.

Стоит отметить, что заместитель гендиректора — управляющий директор НПО «Сатурн» Виктор Поляков сообщил, что коллектив предприятия уже начал формировать научно-технические заделы для разработки перспективных образцов корабельных двигателей и агрегатов.

Напомним, ранее корабельные ГТД российские судостроители вынуждены были закупать за рубежом.

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