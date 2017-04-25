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Британцы разработали «варварскую» версию Mitsubishi L200

Техника

Всего будет выпущено 250 экземпляров данной модели

Лондон, 25 апреля 2017, 16:00 — REGNUM  Британское отделение Mitsubishi Motors создало эксклюзивную версию пикапа L200, машина получит название Barbarian SVP, сообщает портал Autocar.

Новинка разработана в рамках программы Special Vehicle Projects (SVP), которая подразумевает разработку новых, эксклюзивных моделей на базе уже существующих машин.

«Варварская» версия будет выпущена в количестве 250 экземпляров, она будет отличаться от оригинала наличием 17-дюймовых колесных дисков, специальными покрышками BF Goodrich, расширителями колесных арок, новой решеткой радиатора и тонированными стеклами.

В салоне автомобиля будут установлены другие кресла, кроме того, внутри машины будут прикреплены таблички, указывающие на то, что это эксклюзивная модель.

На автомобиле установлен точно такой же турбодизельный двигатель объемом 2,4 л и мощностью 180 л.с. На выбор покупателю будут доступны коробка-автомат с пятью скоростями или шестиступенчатая ручная коробка передач. Машина получит систему подключаемого полного привода.

Mitsubishi L200 — пикап, который компания начала выпускать еще в 1978 году. Автомобиль стал самым продаваемым пикапом в России по итогам 2015 года.

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Автопром
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