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Самым продаваемым спорткаром в 2016 году стал Ford Mustang

Техника

Больше всего автомобилей было продано в Германии и Китае

Вашингтон, 25 апреля 2017, 14:26 — REGNUM  Ford Mustang стал в 2016 году самым продаваемым спортивным автомобилем в мире в 2016 году, к такому результату пришли специалисты Ford проанализировав данные IHS Markit, сообщает издание The Verge.

Компания уже давно продает эту модель в США, но с недавнего времени она запустила продажи по миру, за пределами страны в 2016 году было продано более 45 000 машин.

Это позволило обеспечить увеличение продаж модели на 101% по сравнению с показателями 2015 года. Больше всего автомобилей было продано в Германии и Китае.

На данный момент модель Mustang 2015 продается в 140 странах. В 2018 году она поступит на рынки еще шести стран, включая Бразилию, Кот-дʼИвуар и Палау.

Как ранее сообщали СМИ, Ford Mustang 2018 впервые за последние десятилетия не будет иметь двигателя V6, но зато у него будет десятиступенчатая коробка передач и модернизированный двигатель V8 объемом 5,0 литров.

Напомним, ранее Ford сообщил, что на новой модели Ford Mustang 2018 появится пульсирующая кнопка зажигания, которая будет мигать с момента разблокировки двери и до момента старта мощного двигателя. Частота пульсации кнопки соответствует частоте пульса взрослого мустанга. Ford выложил ролик с демонстрацией данной функции.

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