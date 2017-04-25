В сеть попали снимки LADA Vesta Signature вице-президента «АвтоВАЗа»

Тольятти, Самарская область, , 14:04 — REGNUM В сеть попали фотографии автомобиля LADA Vesta Signature, на котором передвигается вице-президента «АвтоВАЗа» Харальд Грюбель.

Автомобиль отличается тем, что в данном исполнении задние пассажиры получили около 20 см дополнительного пространства. На этой машине диван заменили на два кресла, между которыми установлен широкий подлокотник.

Отделка салона выполняется под заказ, периметр салона автомобиля выполнен в коже, на оригинальных ковриках выполнена вышивка, рычаг переключения передач обшит натуральной кожей ручной работы.

Напомним, LADA Vesta Signature — это автомобиль, имеющий увеличенную на 250 мм колесную базу, который создается в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.

Если владелец захочет, в автомобиль может быть установлена мощная мультимедийная система. На сегодняшний день примерная стоимость LADA Vesta Signature — от 900 тыс. до 1 млн. рублей.

Ранее компания сообщала, что автомобиль будут выпускать только по индивидуальным заказам.