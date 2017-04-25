Менеджер BMW: «Механике» и DCT осталось жить несколько лет

Мюнхен, Германия, , 11:42 — REGNUM Автоматические трансмиссии вскоре полностью вытеснят «механику» и коробки передач с двойным сцеплением, об этом заявил вице-президент отдела продаж и маркетинга BMW M Питер Квинтус, сообщает портал Drive.

Представитель руководства BMW считает, что механическим и роботизированным трансмиссиям осталось жить всего шесть или семь лет.

«Коробки передач с двойным сцеплением обладали двумя основными преимуществами: они были легче, также скорость их переключения была выше. Но теперь они потеряли преимущество в скорости, тем более что «автоматика» — лучше и умнее», — заявил Питер Квинтус.

Также менеджер BMW обратил внимание на то, что в современной «автоматике» есть много новых технологий и сегодня можно уже видеть автоматические коробки передач с девятью или десятью скоростями.

«Я даже не уверен, что в следующих поколениях моделей M3 и M4 от BMW можно будет выбрать механическую коробку передач», — подчеркнул Питер Квинтус.

Напомним, роботизированная коробка передач представляет собой ту же механическую трансмиссию, в которой выключение сцепления и переключение передач производятся автоматически, данным процессом руководит электронный блок. Решение проблемы большого времени переключения передач на «роботах» было найдено в применении схемы с двумя сцеплениями, которая обеспечила переключение передач без разрыва потока мощности.