Владельцам карт Visa стал доступен сервис Samsung Pay
Держатели карт MasterCard пользуются сервисом с осени 2016 года
Москва, 25 апреля 2017, 11:35 — REGNUM Для владельцев карт Visa от Сбербанка (кроме карт Visa Electron) стали доступны платежные системы Samsung Pay. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.Для оплаты с помощью сервиса Samsung Pay пользователь должен будет выбрать карту на экране смартфона и авторизоваться с помощью отпечатка пальца.
«Бесконтактной оплатой с помощью смартфонов уже активно пользуются многие наши клиенты, — заявил замглавы правления Сбербанка Александр Торбахов. — Благодаря представленной новой возможности мы ожидаем значительный рост их количества». Данный сервис будет доступен владельцам смартфонов Samsung Galaxy.
Напомним, что в октябре прошлого года Сбербанк запустил аналогичную систему Apple pay, собственную платежную система компании Apple.
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