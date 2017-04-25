Владельцам карт Visa стал доступен сервис Samsung Pay

Москва, , 11:35 — REGNUM Для владельцев карт Visa от Сбербанка (кроме карт Visa Electron) стали доступны платежные системы Samsung Pay. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

Для оплаты с помощью сервиса Samsung Pay пользователь должен будет выбрать карту на экране смартфона и авторизоваться с помощью отпечатка пальца.

«Бесконтактной оплатой с помощью смартфонов уже активно пользуются многие наши клиенты, — заявил замглавы правления Сбербанка Александр Торбахов. — Благодаря представленной новой возможности мы ожидаем значительный рост их количества». Данный сервис будет доступен владельцам смартфонов Samsung Galaxy.

Напомним, что в октябре прошлого года Сбербанк запустил аналогичную систему Apple pay, собственную платежную система компании Apple.