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Mercedes-Benz разработала конкурента Powerwall от Tesla

Техника

Немецкая компания предложила более гибкое решение, чем её соперник из США

Штутгарт, Германия, 25 апреля 2017, 11:08 — REGNUM  Компания Mercedes-Benz разработала собственный аккумулятор для домашнего использования, который должен поступить в продажу в США уже в 2017 году, сообщает портал Road Show.

Таким образом, аккумулятор от Mercedes-Benz начинает конкурировать с аккумулятором Powerwall от Tesla.

Один аккумулятор от Mercedes-Benz, внешне напоминающий кондиционер, имеет мощность 2,5 кВт. Она может показаться не такой уж и большой, но до восьми подобных источников питания могут быть собраны в батарею, мощность которой составит до 20 кВт. Причем, подобные решения компания предлагает для дома, предприятия же смогут выбрать иные варианты аккумуляторов, если это будет необходимо.

Для сравнения — заряд одного аккумулятора от Tesla составляет 14 кВт/ч.

Mercedes-Benz, как и Tesla говорит о том, что аккумуляторы лучше всего использовать в сочетании с солнечными батареями.

По некоторым оценкам, стоимость приобретения и установки одного подобного источника питания от Mercedes-Benz составит около 9−10 тыс. долларов. Аккумулятор от Tesla стоит около 5,5 тыс. долларов, однако, конечная стоимость (вместе с установкой) обойдется в сумму, сопоставимую с стоимостью решения от Mercedes-Benz.

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