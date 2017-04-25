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Гражданка США 50 часов целовалась с автомобилем

Техника

Таким образом она выиграла Kia Optima LX 2017 в конкурсе, который устроило местное радио и филиал Kia

Вашингтон, 25 апреля 2017, 10:08 — REGNUM  30-летняя гражданка США Дилини Джаясурья из штата Техас выиграла в конкурсе Kiss a Kia, в рамках которого она должна была целовать автомобиль 50 часов, чтобы потом уехать на нем домой, сообщает портал motor1.

Столь своеобразный конкурс решили устроить радио KISS FM совместно с филиалом Kia, расположенном в техасском городе Раунд-Рок.

Наградой за победу в конкурсе являлся новый автомобиль Kia Optima LX 2017, побороться за него решили около 20 человек. Происходившее на конкурсе транслировалось в онлайн-режиме в соцсети Facebook.

Участники могли отдыхать от поцелуев с автомобилем каждый час, на отдых давалось 10 минут. После перерыва они должны были меняться местами, таким образом, те, кто в предыдущий час стоял, могли сесть.

После того, как прошли отведенные для конкурса 50 часов, участвовать остались семь человек. Среди них был проведен розыгрыш, машина досталась Дилини Джаясурья, остальные участники получили в качестве приза билеты на концерты различных звезд.

Kia Optima — четырехдверный седан, выпускающийся Kia c 2000 года. В Канаде и Европе первое поколение автомобиля продавалось под маркой Kia Magentis. Четвертое поколение Kia Optima компания начала продавать в конце 2015 года.

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