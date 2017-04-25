Автопилот на Audi A8 ограничат из-за задержки принятия законов

Берлин, , 09:31 — REGNUM Функции автопилота третьего уровня на флагманском седане Audi A8 скорее всего не будут доступны сразу после начала продаж автомобиля, сообщает Automotive News.

Судя по всему, Audi рассчитывает стать первым автопроизводителем, который имеет серийный автомобиль с функцией автопилота 3-го уровня, и таким автомобилем должен стать седан A8, продажи которого должны стартовать уже в 2017 году.

Но скорее всего, эта функция не будет сразу доступна автовладельцам из-за того, что пока еще немногие государства приняли законы, которые обеспечивают правовую определенность в использовании автопилотов третьего поколения.

Скорее всего, одной из первых стран, где будет принят подобный закон, станет Германия, там сейчас обсуждают возможность принятия поправки к Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, которая позволит использовать в автомобилях функции автопилотов третьего и четвертого уровня.

Автопилот третьего поколения на Audi A8 будет работать на скорости до 60 км/ч на шоссе с разделением встречного движения. Функция позволит автовладельцам читать книгу, новости на планшете или отвечать на письма.

Автомобиль не будет позволять водителю спать, в случае, если автопилот решит, что водитель уснул, он даст ему восемь или десять секунд на то, чтобы тот снова стал следить за дорогой.