Кроссоверы Peugeot 2008, 3008 и 5008 приедут в Россию

Москва, , 09:06 — REGNUM Peugeot планирует начать поставлять в Россию свои кроссоверы 2008, 3008 и 5008, а также новую версию седана 408, сообщает «Коммерсант».

Управляющий директор управляющий директор «Пежо Ситроен Рус» Александр Мигаль сообщил, что первым в стране начнут продавать кроссовер 3008.

Новую модель 3008 компания презентовала на парижском автосалоне в мае 2016 года. Ранее это был компактный кроссовер, но машина, выполненная на базе новой платформы полностью перешла в класс стопроцентных кроссоверов. Однако, автомобиль так и не получил полного привода.

В конце 2017 года компания планирует начать продажи модели 5008. Машина также, как и модель 3008 поменяла класс, превратившись из минивэна в семиместный кроссовер.

Продажи обновленного автомобиля модели Peugeot 2008 компания начнет в конце 2017 или начале 2018 года. Большей информации о нём она пока не предоставляет.

Компания Peugeot, основанная в 1810 году, является одним из крупнейших французских автопроизводителей, входит в группу PSA Peugeot Citroën.