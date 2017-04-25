Малайзиец украсил свой Jaguar S-Type игрушечными машинками
Около 4,6 тыс. моделей поместились на кузове автомобиля
Куала-Лумпур, 25 апреля 2017, 08:40 — REGNUM Молодой бизнесмен из Малайзии украсил свой автомобиль игрушечными машинками, сообщает портал RMN networks.Датук Сери Махади Бадрул Заман давно увлекался коллекционированием моделей автомобилей, с 13 лет он собрал около 5000 экземпляров моделей Hot Wheels.
В итоге мужчина решил украсить большей частью коллекции свой автомобиль Jaguar S-Type.
Модели покрыли буквально все свободное место, за исключением стекол, фар, зеркал, дверных ручек, дисков и решетки радиатора.
Мужчина сообщил, что новый вид автомобиля вполне соответствует его эпатажной личности и его стилю.
Автомобиль Е-класса Jaguar S-Type производился с 1999 по 2008 год компанией Jaguar Land Rover Automotive. Он был впервые представлен широкой публике в 1998 году на автосалоне в Бирмингеме, название автомобиля аналогично машине, производившейся компанией с 1963 по 1968 год.
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