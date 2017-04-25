Эксперты NASA помогут Apple в испытании беспилотных автомобилей

Вашингтон, , 08:07 — REGNUM

Корпорация Apple планирует привлечь инженеров Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) для проведения испытаний беспилотных автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Компания Apple официально уведомила власти США о том, что планирует нанять шестрерых специалистов NASA. В их обязанности будет входить, помимо обмена знаниями и опытом участие в испытаниях автомобилей Lexus, оборудованных беспилотными технологиями.

Ранее компания Apple была включена в список компаний, которым предоставлено право тестировать беспилотные автомобили.

В конце марта NASA объявило о присоединении к проекту разработки образцов беспилотных автомобилей в США. Специалисты хотят добиться того, чтобы разработать надежное и безопасное средство передвижения, способное передвигаться без участия водителя.