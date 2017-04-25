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«АвтоВАЗ» вводит два дополнительных рабочих дня

Техника

В добавочные рабочие смены будут производится кузова для завода Renault в Алжире

Тольятти, Самарская область, 25 апреля 2017, 07:59 — REGNUM  «АвтоВАЗ» в мае 2017 года введет две дополнительные рабочие субботы, сообщает газета профсоюзной организации ОАО «АвтоВАЗ» «Вести профсоюза».

«В соответствии с планом производства в выходные дни 13 и 20 мая в дневные смены будет организован выпуск продукции в цехах сварки и окраски ПАП В0 на работах по изготовлению кузовов L52 (Oran)», — пишет «Вестник профсоюза».

Сотрудники получат компенсацию за дополнительные рабочие дни в соответствии с действующим договором.

Также, 31 мая 2017 года завод объявил временем простоя, все работники, занятые на производстве и обслуживающие его, получат компенсацию в размере 2/3 средней заработной платы, в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Компания Renault Россия начала поставлять в Алжир кузова российского производства для автомобилей Renault Logan.

Первые кузова были отправлены на завод Renault Algérie Production в Оране 6 декабря 2016 года.

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Автопром
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