«АвтоВАЗ» вводит два дополнительных рабочих дня

Тольятти, Самарская область, , 07:59 — REGNUM «АвтоВАЗ» в мае 2017 года введет две дополнительные рабочие субботы, сообщает газета профсоюзной организации ОАО «АвтоВАЗ» «Вести профсоюза».

«В соответствии с планом производства в выходные дни 13 и 20 мая в дневные смены будет организован выпуск продукции в цехах сварки и окраски ПАП В0 на работах по изготовлению кузовов L52 (Oran)», — пишет «Вестник профсоюза».

Сотрудники получат компенсацию за дополнительные рабочие дни в соответствии с действующим договором.

Также, 31 мая 2017 года завод объявил временем простоя, все работники, занятые на производстве и обслуживающие его, получат компенсацию в размере 2/3 средней заработной платы, в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Компания Renault Россия начала поставлять в Алжир кузова российского производства для автомобилей Renault Logan.

Первые кузова были отправлены на завод Renault Algérie Production в Оране 6 декабря 2016 года.