Дивизия ПВО Балтфлота перевооружается на новейшие ЗРС С-300В4

Калининград, , 23:28 — REGNUM Дивизию противовоздушной обороны Балтийского флота перевооружают на новейшие дальнобойные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300В4, сообщают «Известия».

44-я дивизия ПВО Балтийского флота, дислоцирующаяся в Калининградской области, обеспечивает защиту кораблей, воинских частей, объектов инфраструктуры и промышленности от самолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Зенитно-ракетные системы С-300В4, оснащенные дальнобойными гиперзвуковыми ракетами, способны уничтожать цели на расстоянии до 400 км

По сообщениям главного штаба ВМФ, перевооружение зенитно-ракетных полков 44-й дивизии ПВО Балтийского флота на ЗРС С-300В4 началось с января текущего года.

Справка ИА REGNUM : С-300В являются системами войсковой ПВО и предназначены для защиты войск, артиллерийских позиций и штабов от воздушных средств нападения противника. ЗРС С-300В более маневренны, все ее машины гусеничные. Если в составе зенитной батареи С-300 один радар для обнаружения целей и наведения ракет, то у систем С-300В4 такой радар установлен на каждой пусковой установке.

Первый бригадный комплект ЗРС С-300В4 был передан российским военным в 2014 году.

С-300В засекает цели с помощью секторной радиолокационной станции. Секторный обзор позволяет обнаруживать цели более оперативно и идентифицирует их с более высокой точностью.

С 2015 года для С-300В4 производится зенитная ракета, развивающая гиперзвуковую скорость порядка 9 тыс. км/ч и способная уничтожать цели на дистанции до 400 км и эффективно перехватывают все цели, от беспилотников до крылатых ракет.

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