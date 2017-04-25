Вторник, 25 Апреля 2017 года
00:29:41 МСК

Дивизия ПВО Балтфлота перевооружается на новейшие ЗРС С-300В4

Техника

С-300В4, оснащенные дальнобойными гиперзвуковыми ракетами, способны уничтожать цели на расстоянии до 400 км

Калининград, 24 апреля 2017, 23:28 — REGNUM  Дивизию противовоздушной обороны Балтийского флота перевооружают на новейшие дальнобойные зенитные ракетные системы (ЗРС) С-300В4, сообщают «Известия».

44-я дивизия ПВО Балтийского флота, дислоцирующаяся в Калининградской области, обеспечивает защиту кораблей, воинских частей, объектов инфраструктуры и промышленности от самолетов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Зенитно-ракетные системы С-300В4, оснащенные дальнобойными гиперзвуковыми ракетами, способны уничтожать цели на расстоянии до 400 км

По сообщениям главного штаба ВМФ, перевооружение зенитно-ракетных полков 44-й дивизии ПВО Балтийского флота на ЗРС С-300В4 началось с января текущего года.

Справка ИА REGNUM : С-300В являются системами войсковой ПВО и предназначены для защиты войск, артиллерийских позиций и штабов от воздушных средств нападения противника. ЗРС С-300В более маневренны, все ее машины гусеничные. Если в составе зенитной батареи С-300 один радар для обнаружения целей и наведения ракет, то у систем С-300В4 такой радар установлен на каждой пусковой установке.

Первый бригадный комплект ЗРС С-300В4 был передан российским военным в 2014 году.

С-300В засекает цели с помощью секторной радиолокационной станции. Секторный обзор позволяет обнаруживать цели более оперативно и идентифицирует их с более высокой точностью.

С 2015 года для С-300В4 производится зенитная ракета, развивающая гиперзвуковую скорость порядка 9 тыс. км/ч и способная уничтожать цели на дистанции до 400 км и эффективно перехватывают все цели, от беспилотников до крылатых ракет.

Читайте ранее в этом сюжете: Дмитрий Рогозин: Готовится производство новых «Белых лебедей» Ту-160

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
Главное сегодня
NB!
25.04.17
Юрий БаранчикПо ком звонит Мечеть Парижской Богоматери
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
25.04.17
Андрей МаленькийФабрика законов: как строится новая Государственная дума
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
25.04.17
Елена Ковачич«Врожденный кавалерист-начальник»
Ростов-на-ДонуРоссия REGNUM: ничто не забыто Общество
NB!
24.04.17
Нетаньяху предъявил ультиматум МИД ФРГ
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
24.04.17
Александр ЖилинКто и зачем хочет взорвать «Евровидение» 9 мая?
КиевУкраина Евровидение-2017 в Киеве и участие в нем России Политика
NB!
24.04.17
Максим ИсаевПатрик Бьюкенен: Демократия в мертвой петле?
ВашингтонСША Правые в США Политика
NB!
24.04.17
«Чапаев» научит, как родину любить
Санкт-ПетербургРоссия Кинематограф Культура
NB!
24.04.17
Андрей КадомцевКризис вокруг Северной Кореи определит отношения США и Китая
МоскваРоссия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
Антитеррор в Нижнем Новгороде: полиция прервала концерт «Машины времени»
Нижний НовгородРоссия Происшествия в развлекательных заведениях Происшествия
NB!
24.04.17
«Против кого Лондон готов превентивно применить ядерное оружие?»
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
NB!
24.04.17
В Оренбурге Большой благотворительный бал увенчался скандалом
ОренбургРоссия Благотворительность Общество
NB!
24.04.17
Боевой Донбасс: мощный взрыв в Луганске и самострелы в рядах ВСУ
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
24.04.17
Полмиллиарда — в «Черную дыру»
Нижний НовгородРоссия Проблемы экологии Экономика
NB!
24.04.17
«Пусть приходят»: Маркелов ждет в СИЗО друзей-депутатов
МоскваРоссия Дело экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова Происшествия
NB!
24.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 24 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
24.04.17
Владимир Добрынин «Ле Пен сняла с предохранителя винтовку, нацеленную в сердце демократии»
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
24.04.17
В деле экс-главы Удмуртии появились «запуганные» свидетели
МоскваРоссия Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Происшествия
NB!
24.04.17
Блокада Приднестровья: заговор молчания
ТираспольПриднестровье Блокада Приднестровья Политика
NB!
24.04.17
Юрий СеливановФлот: зачем России «позволять себе» лишнее?
МоскваРоссия Военно-морской флот Политика
NB!
24.04.17
Взрыв прогремел в одной из школ Дагестана
МахачкалаРоссия Боевики в Дагестане Происшествия
NB!
24.04.17
Марат ШибутовСпецназ и идеологи: как казахстанская армия будет бороться с экстремизмом
АстанаКазахстан Антитеррор Политика
NB!
24.04.17
Яков РудьПоследняя надежда Петра Порошенко
КиевУкраина Евроинтеграция Украины Политика
ещё главное