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Дмитрий Рогозин: Готовится производство новых «Белых лебедей» Ту-160

Техника

На Казанском авиазаводе им.С.П.Горбунова восстановили электронно-лучевую сварку титана

Казань, 24 апреля 2017, 22:42 — REGNUM  Готовится производство нового поколения легендарных стратегических бомбардировщиков Ту-160, известных под прозвищем «Белый лебедь», сообщил в своем аккаунте в соцсети «Фейсбук» заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин по итогам рабочей поездки в Татарию.

Он сообщил, что для производства нового поколения стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Казанском авиазаводе им.С.П.Горбунова в рекордно короткие сроки восстановили электронно-лучевую сварку титана, необходимую для производства этих воздушных машин.

Кроме того, по итогам рабочей поездки принято решение о начале процесса объединения отраслей производства специальной химии и боеприпасов.

Справка ИА REGNUM : Ту-160 ─ сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева. Принят на вооружение ВВС СССР в 1987 году.

До сих пор считается самым крупным и самым мощным сверхзвуковым самолетом с изменяемой геометрией крыла в истории военной авиации. В ВВС СССР и ВКС России известен под прозвищем «Белый лебедь».

Как сообщало, первый образец модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160, прозванного в ВВС СССР и России «Белый лебедь», должен взлететь в 2018 году. А уже с 2020 года планируется начать серийное производство Ту-160М2.

Модернизированные российские стратегические бомбардировщики Ту-160М2 будут рассчитаны на новейшую отечественную крылатую ракету большой дальности Х-БД, дальность действия которой пока засекречена.

Читайте ранее в этом сюжете: Модернизированный Ту-160М2 будет нести новые сверхдальние крылатые ракеты

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