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Из отряда космонавтов в РФ уволены ещё три лётчика

Техника

Смена поколений

Выход в открытый космос
Иллюстрация: Roscosmos.ru
Выход в открытый космос

Москва, 24 апреля 2017, 21:19 — REGNUM  Три летчика-космонавта исключены из отряда космонавтов в РФ. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Как отмечается, межведомственная комиссия государственной корпорации «Роскосмос» по отбору космонавтов решила уволить из отряда космонавтов Сергея Волкова, Александра Самокутяева и Сергея Ревина.

Уточняется, что Сергея Волкова освободили от должности инструктора-космонавта испытателя 1-го класса отряда космонавтов. Александр Самокутяев отстранен с поста инструктора-космонавта испытателя-заместителя командира отряда космонавтов. Сергей Ревин был уволен с должности космонавта-испытателя 3-го класса группы космонавтов отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина».

Начальник Центра подготовки космонавтов Юрий Лончаков пояснил, что уход космонавтов — это естественный процесс, так как люди стареют и по медицинским показателям их нельзя отправлять в космос.

«Ресурсы человеческого организма ограничены, а жизнь не стоит на месте. Поэтому рано или поздно космонавтам приходится покидать отряд», — констатировал Лончаков.

Он также добавил, что уход каждого космонавта из отряда — это сложное решение не только для космонавта, но и для ЦПК, для всей пилотируемой космонавтики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, космонавт-рекордсмен Геннадий Падалка на также подал рапорт об отставке. Он заявил, что хотел бы побить собственный рекорд по пребыванию в космосе — 878 суток — но его больше не назначают в экипажи.

«Покинуть вынужден. Надоело бездельничать. Перспективы на полет нет. Работы в центре для меня тоже нет», — сказал Падалка.

Вместе с тем «Роскосмос» объявил старт программы набора в отряд космонавтов для полетов на Луну. На конкурсной основе планируется отобрать шесть-восемь человек. Подать заявку в отряд космонавтов может только гражданин России в возрасте до 35 лет.

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