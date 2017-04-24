Крылатая ракета BrahMos впервые успешно запущена с моря по наземной цели

Москва, , 20:33 — REGNUM Российско-индийская сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos впервые успешно поразила наземную цель, стартовав с борта фрегата, сообщает министерство обороны Индии.

Пуск ракеты был произведен с индийского фрегата «Тег», построенного в России по проекту 11 356.

Военное ведомство Индии отмечает, что прошедший испытания новый вариант ракеты «БраМос» большой дальности даст кораблям ВМС Индии возможность «поражать с высокой точностью наземные цели в глубине побережья противника».

Напомним, предыдущая модификация ракеты BrahMos имела дальность полета в 300 километров.

11 марта 2017 года российско-индийская компания «БраМос», одним из учредителей которой является подмосковное «НПО Машиностроения», официально объявила об успешном испытательном запуске ракеты на расстояние в 400 километров.

Справка ИА REGNUM : BrahMos — двухступенчатая крылатая ракета с твердотопливной стартовой первой ступенью, которая разгоняет ее до сверхзвуковой скорости.

Минимальная высота полета ракеты к цели — 10 метров. Ракета поражает цель боеголовкой весом до 300 килограммов.

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