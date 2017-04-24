Крылатая ракета BrahMos впервые успешно запущена с моря по наземной цели
Российско-индийскую сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos запустили с индийского фрегата «Тег»
Москва, 24 апреля 2017, 20:33 — REGNUM Российско-индийская сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos впервые успешно поразила наземную цель, стартовав с борта фрегата, сообщает министерство обороны Индии.
Пуск ракеты был произведен с индийского фрегата «Тег», построенного в России по проекту 11 356.
Военное ведомство Индии отмечает, что прошедший испытания новый вариант ракеты «БраМос» большой дальности даст кораблям ВМС Индии возможность «поражать с высокой точностью наземные цели в глубине побережья противника».
Напомним, предыдущая модификация ракеты BrahMos имела дальность полета в 300 километров.
11 марта 2017 года российско-индийская компания «БраМос», одним из учредителей которой является подмосковное «НПО Машиностроения», официально объявила об успешном испытательном запуске ракеты на расстояние в 400 километров.
Справка ИА REGNUM : BrahMos — двухступенчатая крылатая ракета с твердотопливной стартовой первой ступенью, которая разгоняет ее до сверхзвуковой скорости.
Минимальная высота полета ракеты к цели — 10 метров. Ракета поражает цель боеголовкой весом до 300 килограммов.
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