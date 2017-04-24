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В России зарегистрировано 3,5 млн праворульных автомобилей

Техника

Причем количество праворульной техники заметно отличается в зависимости от федерального округа

Москва, 24 апреля 2017, 09:47 — REGNUM  Аналитики агентства «Автостат» провели в России исследование по учету автомобилей с правым рулем. На 1 января 2017 года зарегистрировано 3,5 млн «праворульных» автомобилей.

По данным исследования в России, официально зарегистрировано не менее 3,5 млн легковых автомобилей, имеющих правостороннее расположение руля. Это составляет 8,3% от всего автомобильного парка страны. Причем количество праворульной техники заметно отличается в зависимости от федерального округа. Так, более 80% машин с правым рулём эксплуатируется на Дальнем Востоке и Сибири (более 1,4 млн единиц техники). Наименьшее количество — на Северном Кавказе (всего 21 тыс.). На Урале насчитывается 186 тыс. таких машин, а в Поволжье — 86 тысяч.

На западе страны доля праворульных автомобилей в общем автопарке намного меньше, чем на Дальнем Востоке. Так, если в Дальневосточном ФО данный показатель равен 73%, в Сибири — 28%, то на Северном Кавказе — всего 1%, а в Северо-Западном округе — 0,7%.

Напомним, что согласно Техническому регламенту Таможенного Союза в России запрещены к эксплуатации только праворульные автомобили категорий М2 и М3. В действующем техническом регламенте легковые автомобили категории B относятся к категории М1. Таким образом, запрет правого руля на легковые автомобили в 2017 году не распространяется.

Читайте развитие сюжета: Названы регионы РФ, в которых меньше всего праворульных машин

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