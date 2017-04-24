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Южная Корея вооружилась против КНДР новой радарной установкой

Техника

Новая система будет введена в эксплуатацию примерно через год

Сеул, 24 апреля 2017, 06:22 — REGNUM  В Южной Корее появилась передвижная радарная установка для обнаружения артиллерийских позиций КНДР. Как сообщило южнокорейское управление по закупкам вооружений, Сеул разработал соответствующее усовершенствованное оружие, передает Russia Today.

Отмечается, что последние испытания радарной установки проводились в апреле текущего года. В ходе этих мероприятий были выполнены все оперативные задачи вооружённых сил. Установку признали пригодной для боевых действий.

Задача новой радарной системы — обезвреживание дальнобойной артиллерии Северной Кореи и обеспечение независимости Сеула. Установку введут в эксплуатацию в 2018 году.

Ранее в интервью «Вести.Ru» Анатолий Торкунов, академик РАН, ректор МГИМО МИД России отмечал, что и Южная Корея, и Северная Корея «вооружены до зубов». В Южной, например, расположены американские базы. Что же касается расходов, то в этом плане Сеул значительно опережает Пхеньяна, считает эксперт.

ИА REGNUM сообщало, что 22 апреля США и Япония начали совместные учения к югу от Корейского полуострова. Таким образом Вашингтон и Токио хотят воздействовать на Пхеньян, чтобы он не проводил новые ядерные испытания.

В свою очередь, в Северной Корее заявили, что могут ударить американской авианосной группе и таким образом потопить суда США. Также позднее газета «Тона ильбо» писала, что Северная Корея может провести шестые по счету ядерные испытания в любой момент.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Северная Корея может провести шестые ядерные испытания в любой момент

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